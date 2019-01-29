Экс-замглавы Росгеологии прокомментировал свое скандальное видео

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Экс-заместитель гендиректора Росгеологии Руслан Горринг прокомментировал свое скандальное видео, пишет РБК.

По его словам, это было его личное общение с друзьями в свободное время, а вся эта история раздута.

«Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли», — сказал Горринг.

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Он добавил, что после инцидента он ушел из холдинга по собственному желанию.

«Я ушел сам в тот же день», — подчеркнул Горринг.

Ранее в Росгеологии заявили, что Минприроды не может увольнять их сотрудников.