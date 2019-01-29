В Раде назвали «провалом» Украины строительство «Северного потока — 2»
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» является большим провалом украинской дипломатии. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, экономика страны серьезно пострадает из-за этого проекта.
Реклама
«Они (Россия. — «Газета.Ru») перекроют транзит газа, они лишат Украину 4 млрд транзитных денег», — отметил Ивченко.
Депутат подчеркнул, что это большие средства.
Политик также добавил, что Москва сможет оказывать влияние на Киев в связи с тем, что основную часть товарооборота между странами составляют энергоресурсы.
Ранее сообщалось, что Украина на четверть сократила импорт газа из Европы в 2018 году.