В Раде назвали «провалом» Украины строительство «Северного потока — 2»

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Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» является большим провалом украинской дипломатии. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, экономика страны серьезно пострадает из-за этого проекта.

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«Они (Россия. — «Газета.Ru») перекроют транзит газа, они лишат Украину 4 млрд транзитных денег», — отметил Ивченко.

Депутат подчеркнул, что это большие средства.

Политик также добавил, что Москва сможет оказывать влияние на Киев в связи с тем, что основную часть товарооборота между странами составляют энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что Украина на четверть сократила импорт газа из Европы в 2018 году.