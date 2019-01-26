Гуаидо оценил решение Банка Англии не отдавать Мадуро золото

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, прокомментировал сообщения СМИ о решении Банка Англии не выдавать действующему лидеру страны Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.

«Начинается процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей», — написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что соответствующее решение было принято после того, как высокопоставленные чиновники США, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, попросили британских коллег перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом.