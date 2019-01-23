Минстрой не поддерживает ввода норм на потребление электроэнергии для населения

Минстрой не поддерживает ввод норм на потребление электроэнергии для населения, заявил глава министерства Владимир Якушев во время парламентского часа в Госдуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока позиция Минстроя больше «нет», чем «да», и с этой позицией мы сегодня принимаем участие на всех консультационных площадках», — сказал Якушев.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России вернулось к обсуждению возможного введения нормы потребления электроэнергии.