Директор МВФ: любой сценарий Brexit навредит экономике Британии

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что любой сценарий выхода Великобритании из ЕС отрицательно повлияет на экономику страны, передает ТАСС.

По мнению Лагард, даже самое благоприятное разрешение ситуации ударит по экономике Британии.

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«Даже самый «мягкий» сценарий [Brexit] привнесет трения, сложности, усложнит процесс проведения транзакций и сделает транспортировки менее удобными», — подчеркнула Лагард.

Она отметила, что процесс выхода создает ситуацию неопределенности и для европейской экономики тоже.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжает бороться за свой вариант Brexit.