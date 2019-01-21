Климкин указал на разные цели России и Украины в переговорах по газу

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил по итогам трехсторонней встречи по газу, что Россия и Украина хотят заключить разные соглашения по транзиту топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона хотела бы продлить существующее соглашение по транзиту газа. Украина, подчеркнул Климкин, хочет заключить новое соглашение, которое будет составлено по «европейским правилам».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская государственная компания готова снизить сумму иска к «Газпрому» с $12 млрд до $2 млрд при достижении договоренностей по транзиту газа.