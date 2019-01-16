Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна выйдет из состава Евросоюза 29 марта, несмотря на отказ британского парламента поддержать ее проект соглашения с ЕС по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, вопрос о продлении переговоров по 50 статье (регулирует выход государств-членов из ЕС) может быть вынесен на рассмотрение парламента при наличии «надежного альтернативного плана выхода».

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«Политика правительства заключается в том, что мы покидаем Европейский Союз 29 марта. ЕС может продлить переговоры по 50-ой статье только в том случае, если бы была уверенность в существовании плана, который позволит согласовать сделку», — сказала Мэй.

Данное заявление она сделала в ходе выступления перед британским парламентом 16 января.

Вчера, 15 января, британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit.

В британском парламенте проходит голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй. «Газета.Ru» следит за ее возможно последними часами на посту премьер-министра в режиме онлайн.