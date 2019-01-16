Rosneft Deutschland начала прямые продажи нефтепродуктов в Германии

«Дочка» НК «Роснефть», Rosneft Deutschland GmbH, приступила к прямым продажам нефтепродуктов с целью повышения эффективности.

Компания осуществляет реализацию всех нефтепродуктов, которые производятся Rosneft Deutschland на трех немецких НПЗ с долей участия НК «Роснефть», включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства.

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Начало собственной деятельности по реализации нефтепродуктов в Германии – это знаковое событие для компании, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» становится поставщиком целого спектра товаров и услуг для потребителей Германии. Являясь полноценным участником рынка нефтепродуктов ФРГ, компания планирует дальнейшее развитие своего бизнеса», — отметил Сечин.

Компания поставляет нефтепродукты напрямую с НПЗ, а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии, используя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Клиентская база компании насчитывает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

В рамках стратегии по созданию собственного направления маркетинга Rosneft Deutschland внедрила информационную систему нового поколения SAP S/4 HANA. По объему данных этот проект стал самым крупным в европейской нефтегазовой отрасли и одним из самых масштабных в мире.