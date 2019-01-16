Пушков отреагировал на провал плана Мэй по Brexit

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию о том, что парламент Великобритании проголосовал против предложенного премьер-министром страны Терезой Мэй соглашения по Brexit. Свое мнение он написал в твиттере.

По его мнению, страна погружается в новую фазу политического кризиса.

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«Прежний «Запад» — стабильный, надежный исчезает на глазах», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании отклонил сделку Мэй по Brexit.