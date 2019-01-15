Топилин рассказал про расчет дефицита доходов бедных семей

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Гайдаровском форуме объяснил нюансы расчета дефицита доходов бедных семей в размере около 800 миллиардов рублей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В семье прожиточный минимум — 20 тысяч, допустим, они получают все 18. У этой семьи (дефицит доходов.— «Газета.Ру») 2 тысячи, у другой — 5 тысяч, у третьей — 25 тысяч на человека. Если все это суммировать, то это 800 миллиардов», — разъяснил Топилин.

Ранее Топилин заявлял, что россиянам не хватает суммарно около 750-800 миллиардов рублей доходов, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым.