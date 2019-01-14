Врио главы Башкирии попросил мэра Уфы украсить город так, чтобы «рыдал» мэр Казани
Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил мэра Уфы Ульфата Мустафина украсить столицу республики к Новому году так, чтобы в 2020 году «рыдал» мэр Казани. Об этом сообщает «Татар-информ».
Хабиров заявил об этом на оперативном совещании в правительстве региона.
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«Я хочу, чтобы на следующий год мэр красивого города в 520 км от нас рыдал. Ульфат Мансурович, удивите меня, удивите нас всех праздничной иллюминацией. Это шутки, конечно, но для того чтобы удивить, надо начинать работать уже сейчас», — сказал Хабиров.
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