Эксперт оценил возможные санкции США против компаний Германии

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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал информацию о том, что США могут ввести санкции против немецких компаний за поддержку «Северного потока — 2 ». Об этом сообщает RT.

По его словам, это «информационно-психологическое давление».

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«Понятно, что давят не только на Германию, но и на другие страны: пытаются договориться с транзитными странами, той же самой Данией», — сказал Блохин.

Он подчеркнул, что этот проект является принципиальным для Германии. Он уточнил, что если США будут продавать Европе сжиженный природный газ (СПГ) по завышенной цене, то Вашингтон установит там большой контроль.

«Думаю, что «Северному потоку — 2» — быть, немцы прекрасно понимают всю эту игру», — отметил Блохин.

Ранее сообщалось, что посол США в Германии находится в политической изоляции.