Трамп может пропустить Давосский форум из-за шатдауна

<img src="//img.gazeta.ru/files3/701/12122701/RTX6KV11-pic905-895x505-39347.jpg">

Администрация Белого дома рассматривает сценарий, при котором президент США Дональд Трамп не посетит Всемирный экономический форум в Давосе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что вопрос об отмене визита Трампа в Давос будет решаться, если шатдаун не прекратится к 22 января.

Реклама

В газете напомнили, что к этой дате около 800 тысяч государственных служащих не получат зарплату в течение 32 дней. Также большинство федеральных ведомств продолжит работать лишь частично.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пока не принял решение об участии в работе Давосского форума.