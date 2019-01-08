Трамп и Трюдо обсудили торговлю и пошлины

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили вопросы торговли между странами, а также пошлины на канадские сталь и алюминий, передает ТАСС со сообщение пресс-службы канадского премьера.

«Лидеры обсудили важность торговли и рабочих мест, основанных на успешном пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли», — говорится в сообщении.

Реклама

По имеющимся данным, стороны обменялись мнениями по поводу последующих шагов в отношении американских пошлин на сталь и алюминий.

По данным Reuters, Трамп и Трюдо также обсудили ситуацию в Сирии и вывод оттуда американских войск.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Трюдо раскошелиться на НАТО.