В Совфеде отреагировали на новые санкции со стороны Украины

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал введение новых украинских санкций в отношении России. Об этом сообщает RT.

По его словам, они являются «символическими». Он подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины(СНБО), как правило, предваряет какие-то решения президента страны Петра Порошенко. В данном случае это лишь «какие-то телодвижения» после окончания военного положения.

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«Теперь им надо показать, что они борются за Украину и поэтому принимают ряд мер, таких как санкции», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что стоит ожидать новых провокаций и громких заявлений со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины утвердил новые санкции против России.