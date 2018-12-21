Совет директоров «Роснефти» одобрил публичную позицию по реализации целей устойчивого развития ООН

Совет директоров «Роснефти» утвердил стратегические принципы и публичную позицию компании – «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

«Компания нацелена на рациональное освоение природных богатств, выпуск современных, экологичных видов топлив и снижение воздействия на окружающую среду, — заявил глава НК Игорь Сечин. — В рамках Стратегии «Роснефть-2022» мы реализуем инициативы, которые позволят нам войти в первый квартиль международных нефтегазовых компаний в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также развивать кадровый потенциал и способствовать комплексному социально-экономическому развитию регионов, в полной мере отвечая Целям устойчивого развития ООН».

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Начиная с 2010 года «Роснефть» является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН), разделяя его основные принципы. Договор призывает участников поддержать цели устойчивого развития ООН, направленные на улучшение благосостояния настоящего и будущего поколений.

Совет директоров одобрил стратегию «Роснефти» в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН.

В соответствии с практикой работы международных мейджоров Компания определила пять приоритетных целей, достижению которых она будет способствовать в ходе своей основной деятельности, включая «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития».