Путина попросили отменить пенсионную реформу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/12101431/upload-RTX6JAG9-pic905-895x505-88060.jpg">

Президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции попросили отменить пенсионную реформу. Вопрос задавал журналист из Владивостока.

Путин ответил, что он никогда не позволил бы поднять пенсионный возраст, если бы это не было неизбежно.

Реклама

«В начале 2000-х годов и в середине я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста. Тогда это и невозможно было сделать. Сейчас кардинально все это поменялось. Тенденции такие, что неработающих становится больше, чем работающих. Если не сейчас, то потом придется этот переход сделать резко. Если бы не эти тенденции, я бы никогда не позволил этого сделать. Я знал, что это никакого восторга не вызовет, но это было неизбежно», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.