ЦБ дал прогноз по росту цен в 2019 году

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Банк России опубликовал доклад «О денежно-кредитной политике», содержащий данные о росте цен в 2019 году.

Ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%. Рост цен на бензин может привести к увеличению затрат на перевозку и хранение продуктов на складах, что повлияет на стоимость и самих продуктов.

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Регулятор отметил, что изменение стоимости товаров в 2019 году обусловлено ростом НДС, а также повышением акцизов и требованиями ВТО.

Ранее сообщалось, что премьер-министра России Дмитрия Медведева предупредили о возможном росте цен на продукты.