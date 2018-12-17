Орешкин: возобновление ЦБ покупок валюты не приведет к ослаблению рубля

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что возобновление Банком России покупок валюты для Минфина на рынке не приведет к ослаблению рубля в конце января, сообщает РИА «Новости».

По словам Орешкина, их объем не будет большим из-за снижения цен на нефть.

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Банк России 14 декабря сообщил, что возобновит регулярные покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января 2019 года.

«Сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И, кстати, это накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу», — сказал Орешкин.

Ранее Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года.