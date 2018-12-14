Минфин ответил Минску на желание компенсации за налоговый маневр

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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва не обещала Минску каких-либо компенсаций за изменения налогового законодательства, передает РИА «Новости».

По мнению министра, такие изменения являются внутренним делом России.

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«Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом России», — сказал Силуанов.

Он также выразил сожаление, что не все положения Союзного договора 1999 года выполняются и призвал белорусскую сторону обсуждать все вопросы экономического сотрудничества в рамках данного документа.

Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела получить от России компенсацию за налоговый маневр в сфере нефти.