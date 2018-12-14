Минздрав назвал сроки введения запрета на продажу алкоголя лицам до 21 года

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В соответствии с законопроектом Минздрава, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, в России планируется запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года.

Положения законопроекта предполагают запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема. Ожидаемый срок вступления в силу документа — январь 2020 года.

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Изменения предлагается внести в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Ранее сообщалось, что в России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя.