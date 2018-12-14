Европа отказалась наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

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Большинство стран Европейского союза (ЕС) считают неуместным введение дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Источник подчеркнул, что ЕС принял такое решение, желая добиться снижения эскалации конфликта. Он добавил, что европейские страны также хотели бы решить вопрос с длительным досмотром судов.

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При этом источник подчеркнул, что по итогам саммита в Брюсселе страны могут принять такой документ, который оставляет возможность для введения санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что ЕС готов усилить поддержку Украины из-за ситуации в Черном море.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.