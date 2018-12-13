Стали известны сроки голосования по Brexit в парламенте Британии
Голосование по одобрению соглашения об условиях Brexit в британском парламенте пройдет до 21 января, передает Reuters.
Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
По его словам, голосование пройдет после возвращения парламента с «новогодних каникул».
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Он также добавил, что парламент возвращается с каникул 7 января.
Ранее сообщалось, что в ЕС оценили возможность возобновления переговоров по Brexit.