Новак назвал условие мирного урегулирования газового спора с Украиной

Глава Минэнерго Росси Александр Новак заявил, что Россия готова на мирное урегулирование газового спора с Украиной, если увидит встречные движения со стороны Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет... Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы», — стокгольмский арбитраж.

Ранее сообщалось. что «Нафтогаз Украины» подал в суды США иски против «Газпрома».