Новак объяснил резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

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Российский министр Александр Новак энергетики отреагировал на резолюцию Европарламента (ЕП), содержащую призыв остановить проект «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По словам министра, подобные призывы уже не раз поступали со стороны тех, кто не поддерживает строительство газопровода.

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«На сегодняшний день — это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта», — сказал Новак.

Он добавил, что в настоящее время проект продолжается осуществляться.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвали свернуть реализацию газопровода «Северный поток — 2».