Reuters: Мэй намерена отложить парламентское голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить голосование по сделке об условиях выхода Лондона из состава ЕС в британском парламенте. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, этого шага от Мэй ожидают «члены правительства и помощники».
Реклама
Как отмечается, в кабмине Британии считают, что Мэй не сможет добиться одобрения сделки по Brexit в британском парламенте.
Ранее сообщалось, что секретарь министра обороны Британии подал в отставку из-за сделки по Brexit.