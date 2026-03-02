В Кремле высказались об ударах США и Израиля по Ирану

Москва анализирует ситуацию на Ближнем Востоке и делает соответствующие выводы, однако продолжает работу в своих интересах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, есть ли гарантия того, что США не поступят с Россией по аналогичному сценарию, как с Ираном.

«Мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах», — сказал он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Песков оценил возможность помочь Ирану в рамках объединения БРИКС.