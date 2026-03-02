В Госдуме рассказали, как подготовить дачу к лету после зимнего сезона

Перед началом летнего сезона дачу необходимо проветрить, прогреть и только потом — разбирать одежду и текстиль. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Когда наступает весна, даче стоит уделить особое внимание для запуска после долгой паузы. Сначала стоит дать помещению воздух и сухое тепло. После зимы в загородных домах часто скапливается тяжелый запах сырости, а вместе с ним проявляются пятна в углах, отсыревший текстиль, слежавшиеся матрасы и влажные поверхности в шкафах. Поэтому первым делом открывают окна на короткое проветривание, затем постепенно прогревают комнаты и только после этого разбирают пледы, подушки, постельное белье и сезонную одежду. Если сделать все в обратном порядке, ткань быстро тянет влагу из воздуха, и дом еще долго сохраняет зимнее ощущение», — сказал он.

Депутат уточнил, что в доме необходимо проверить подвал, печи и другие коммуникации.

«Отдельного внимания весной требует нижняя часть дома. Подпол, погреб, цокольные зоны и все, что находится ближе к земле, за холодные месяцы сильнее других собирают конденсат. Здесь полезно проверить, нет ли затхлого запаха, мокрых пятен, следов грибка, вздувшейся отделки или потемневших досок. В это же время удобно оценить, как пережили зиму места хранения запасов, банки, ящики, стеллажи и деревянные полки. Ранняя ревизия помогает убрать лишнее до начала сезона, когда дача снова превращается в склад всего подряд. Еще один мартовский сюжет связан с печами, каминами, котлами и баней. Перед первыми длинными выходными стоит посмотреть тягу, состояние заслонок, дверец, кирпичной кладки и мест примыкания труб. После зимы любая мелочь быстро дает о себе знать, когда дом начинают активно отапливать. Тем, у кого на участке есть септик или локальная система отвода стоков, полезно заранее проверить, как пережиты морозы», — добавил он.

По словам Гаврилова, важно наблюдать и за участком, чтобы понять, где застаивается вода и проседает грунт, куда уходит снег и какие посадки перенесли холод хуже остальных.

«Эти наблюдения потом сильно помогают в апреле, когда приходит время подсыпать грунт, направлять воду, подправлять отмостку, переносить грядки или менять покрытие в проходных местах. Полезно осмотреть садовую мебель, навесы, мангал, детские качели, ограждения и все, чем семья будет пользоваться в первые теплые недели. Весна всегда приходит быстро, и дача, которую встретили внимательным осмотром в самом конце февраля, входит в сезон без лишней суеты, с сухими помещениями и участком, где уже ясно, что попросит рук в первую очередь», — заключил депутат.

