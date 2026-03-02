Размер шрифта
Мать застрелила сына и дочь, пока отец был в командировке

В США мать застрелила детей и свела счеты с жизнью, пока отец был в командировке
Во Флориде полиция расследует гибель 44-летней Моники Рубач и ее двоих детей — 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс. Тела были обнаружены в их доме после обращения супруга женщины в правоохранительные органы, пишет Metro.

По данным полиции, муж погибшей, Ричард Джеймс, находился в деловой поездке в Южной Америке. Он связался с местными властями, попросив проверить дом, так как более суток не мог выйти на связь с семьёй.

Внутри дома были обнаружены три тела с видимыми травматическими повреждениями. Представитель шерифа Рэнди Уоррен сообщил, что на месте происшествия имелись признаки насильственной смерти.

По предварительной версии следствия, женщина убила обоих детей в разных комнатах, после чего свела счеты с жизнью. По информации полиции, семья переехала в этот район около трех лет назад, и ранее правоохранительные органы не фиксировали каких-либо инцидентов по этому адресу.

Ранее пьяный отец выстрелил дочери в сердце после ссоры из-за Дональда Трампа.

 
