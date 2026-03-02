КСИР сообщили об ударе по офису Нетаньяху

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударили по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром понедельника, 2 марта. Судьба премьера на данный момент неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба.

Также КСИР сообщил об атаке по месторасположению командующего военно-воздушных сил Израиля.

«Офис премьер-министра преступного сионистского режима и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами исламской республики», — сказано в сообщении.

Накануне Нетаньяху заявил о намерении активизировать атаки на Иран в ближайшем будущем и распорядился продолжать военную кампанию. Оно было записано на крыше комплекса министерства обороны в Тель-Авиве после встречи с ключевыми фигурами в сфере безопасности: министром обороны, начальником генштаба Армии обороны Израиля и главой «Моссада».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

