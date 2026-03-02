Ассоциация футбола Израиля заявила, что не беспокоится об отстранении спортсменов

Ассоциация футбола Израиля заявила, что не беспокоится о возможном отстранении национальных сборных от международных соревнований из-за военного конфликта с Ираном, передает Sport24.

«Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом», — заявили в пресс-службе организации.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48

Ранее Дмитрий Губерниев осудил отсутствие реакции международных организаций спорта на действия США.