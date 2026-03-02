Губерниев осудил отсутствие реакции международных организаций спорта на действия США

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале осудил отказ международных федераций спорта реагировать на военные действия США.

«Почему молчат скандинавские лыжники и биатлонисты? Неужели не осудят американскую военщину? МОК и ФИФА? А по аналогии с отстранением белорусов без сомнения выкинут из турниров всех союзников США по операции в Иране!» — написал Губерниев.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Губерниев допустил, что ФИФА даст сборной России уайлд‑кард на ЧМ-2026.