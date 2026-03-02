Размер шрифта
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ

Кравченко: три детских сада повреждены в результате атаки БПЛА на Новороссийск
Станислав Красильников/РИА Новости

Три детских сада, восемь многоквартирных и девять частных домов повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Новороссийск был атакован в ночь на 2 марта. Как рассказал Кравченко, после снятия угрозы атаки на пострадавших объектах в городе начались работы с участием экстренных служб.

Вместе с этим специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам. Кроме того, в городе был введен режим ЧС.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек, пострадавших во время налета дронов, добавил мэр. По информации оперштаба региона, число пострадавших достигло семи.

Утром 2 марта российское Минобороны сообщило, что за минувшую ночь были сбиты 172 украинских беспилотника.

Ранее в сети появилось видео атаки ВСУ по Новороссийску.

 
