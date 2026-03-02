Иран сбил американский истребитель

Истребитель F-15 военно-воздушных сил США сбит силами противовоздушной обороны Ирана в небе над Кувейтом. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

«Вооруженные силы Ирана сегодня утром сбили современный американский истребитель F-15 недалеко от границы Ирана и Кувейта, и обломки самолета упали на территорию Кувейта», — говорится в сообщении.

По информации иранского телеканала SNN, один из летчиков после приземления был задержан сотрудниками кувейтских служб безопасности. Судя по фотографии, которую опубликовал телеканал, пилот получил легкие ранения руки.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».