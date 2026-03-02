Размер шрифта
В Госдуме объяснили, почему военных ВСУ отправят помогать США в войне с Ираном

Депутат Колесник: Киев помощью США с Ираном хочет наладить отношения со Штатами
Serhii Korovainyi/Reuters

Заявление британского премьера Кира Стармера о привлечении украинских военных в кампанию США против Ирана для противодействия иранским беспилотникам говорит о том, что Киев хочет «навести мосты» в отношениях с Вашингтоном. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Андрей Колесник.

«Все-таки украинцы хотят привлечь американцев на свою сторону, потому что отношения в последнее время охладели. Таким способом они пытаются как-то, помимо привлечения внимания, совместно отработав, попытаться с ними навести мосты, потому что с Европой там все в порядке, [однако] у украинцев с американцами не очень», — подчеркнул он.

С точки зрения Колесника, одновременно намерение Британии направить украинских военных на Ближний Восток для помощи США является пиаром Украины и ВСУ.

«Многие из них (украинских военных — «Газета.Ru») давно воюют и знают, что такое БПЛА и как с ними обращаться. Во всяком случае лучше американцев. Поэтому есть чем поделиться», — подытожил он.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер до этого заявлял, что Великобритания направит своих и украинских специалистов на Ближний Восток, чтобы они помогали отражать атаки беспилотников Ирана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Госдуме раскрыли, как операция США в Иране отразится на Украине.

 
