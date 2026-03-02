Кариес в детстве связали с высоким риском инфаркта во взрослом возрасте

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что кариес и тяжелые заболевания десен в детстве связаны с повышенным риском инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца во взрослом возрасте. Результаты опубликованы в International Journal of Cardiology (IJC).

Исследование основано на данных 568 778 человек, родившихся в Дании в 1963-1972 годах. Ученые использовали сведения из Национального реестра детской стоматологии (SCOR), а затем сопоставили их с записями о сердечно-сосудистых заболеваниях в Национальном реестре пациентов за 1995-2018 годы, когда участникам было от 30 до 56 лет.

Анализ показал: у людей, которые в детстве имели множественные кариозные поражения, риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте был на 45% выше по сравнению с теми, у кого проблем с зубами было немного. У перенесших тяжелый гингивит риск оказался выше на 41%. При этом вероятность болезней сердца возрастала по мере ухудшения состояния полости рта в детстве.

Авторы подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о прямом доказательстве причинно-следственной зависимости. Одним из возможных механизмов может быть хроническое воспаление. По мнению исследователей, воспалительные процессы при кариесе и заболеваниях десен в раннем возрасте могут влиять на реакцию иммунной системы в дальнейшем и способствовать развитию атеросклероза.

Полученные данные согласуются с предыдущими работами, указывающими на связь пародонтита и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые считают, что результаты подчеркивают важность профилактики стоматологических проблем с раннего возраста как возможного фактора долгосрочного сердечно-сосудистого здоровья.

