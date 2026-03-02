Глава МИД Ирана заявил о ведении Тегераном полномасштабной войны против США и Израиля

Арагчи: Иран в состоянии полномасштабной войны после атак США и Израиля

Иран ведет полномасштабную войну после атак США и Израиля на страну. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Араратом Мирзояном, его слова приведены в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Иран в ответ на агрессию подверг ударам Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке.

«До тех пор, пока это будет необходимо, мы готовы защищать себя и отомстим за кровь верховного лидера (Али Хаменеи — прим. ред.)», — подчеркнул Арагчи.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

