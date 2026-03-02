Размер шрифта
«Говорить не о чем»: Валуев об отсутствии реакции МОК на политику США и Израиля

State Duma Russia/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не удивлен молчанию Международного олимпийского комитета (МОК) на политику США и Израиля в отношении Ирана, передает РИА Новости.

«Неужели Международный олимпийский комитет хочет исключить из Олимпиады команды США и Израиля? Не хочет? Ну тут тогда даже не о чем говорить», — сказал Валуев.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в Израиле заявили, что не беспокоятся об отстранении спортсменов.

 
