В Кремле рассказали о контактах с Ираном на фоне эскалации

Песков: мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана

Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других государств, затронутых конфликтом. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию. Продолжаем общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива», — сказал представитель Кремля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

