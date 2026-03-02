Иранские школы всех уровней перевели на дистант

IRNA: школы в Иране перевели на дистанционный режим до конца года

Школы в Иране перешли на дистанционное обучение до конца года. Об этом пишет агентство ISNA, сообщает газета «Известия».

«Местами закрываются школы, по согласованию с руководством и советами безопасности провинций», — сказали в министерстве просвещения страны.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись иранские города, включая Тегеран и Бушер. В результате удара по школе для девочек не выжили 165 учащихся.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства». Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что Вашингтон начал проверку обстоятельств ракетного удара по школе. Он подчеркнул, что защита мирных жителей остается для Вашингтона приоритетом и американская сторона намерена продолжать принимать все возможные меры предосторожности для снижения риска «непреднамеренного» ущерба.

