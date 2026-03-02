Размер шрифта
Армия

Израиль атаковал «Хезболлу» в Бейруте

ЦАХАЛ: Израиль точечно атаковал высокопоставленного члена «Хезболлы» в Бейруте
Stringer/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что нанесла точечный удар по высокопоставленному члену движения «Хезболла» в Бейруте.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля точно нанесла удар по высокопоставленному террористу «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что подробности будут представлены позже.

До этого представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что еврейское государство в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе.

По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».

 
