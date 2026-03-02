Размер шрифта
В Екатеринбургском государственном театральном институте простились с Николаем Колядой

В ЕГТИ назвали уход драматурга Коляды невосполнимой утратой для мировой культуры
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Екатеринбургском государственном театральном институте назвали уход драматурга и режиссера Николая Коляды невосполнимой утратой для российской и мировой культуры. Об этом сообщил ЕАН.

«Остается главное — его тексты, его спектакли, его ученики, его театр. Остается голос, который продолжит звучать со сцены — честно, горько, смешно и по-человечески тепло. Его знаменитая фраза «где-то зритель должен посмеяться, а где-то и поплакать» нам всем знакома», — сказали в театре.

Там подчеркнули, что Коляда всегда думал об удобстве своих зрителей. Драматург помогал всем найти комфортные места, а также давал опоздавшим шанс попасть на спектакль.

В театре отметили, что память о Николае Владимировиче Коляде всегда будет в сердцах его коллег, учеников, зрителей и остальных людей, которым удалось познакомиться с режиссером лично.

О том, что Николая Коляды не стало, утром 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Режиссеру было 68 лет. Еще 25 февраля драматург был госпитализирован в реанимацию, где его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что Николай Коляда завещал все свое имущество театру.

 
