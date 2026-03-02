В Кремле рассказали о переговорах России с США по экономическому треку

Переговоры Москвы и Вашингтона по экономическому треку идут своим чередом, работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, переговорами с американской стороной занимается спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Он продолжает работу», — добавил Песков.

До этого представитель Кремля заявил, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему предпочитают полностью увязывать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине с обсуждением экономического сотрудничества с Россией. Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли отделить контакты по экономическим вопросам с США от вопроса урегулирования на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине