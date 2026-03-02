Размер шрифта
Общество

Российский пенсионер испугался потерять сбережения и отдал мошенникам 23 млн рублей

В Тюмени пенсионер обогатил мошенников на 23 млн рублей
В Тюмени пожилой местный житель испугался потерять сбережения и отдал их аферистам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось с того, что на мобильный телефон пожилого мужчины стали звонить неизвестные, которые представились «сотрудниками силовых структур». Злоумышленники ввели его в заблуждение и под предлогом якобы защиты от несанкционированного снятия денег убедили пенсионера отдать наличные курьеру.

Пожилой тюменец поверил аферистам и последовал их инструкциям, передав сообщнику преступников 23 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

До этого российский подросток отдал 10,5 млн рублей мошенникам, угрожавшим ему и его отцу тюрьмой. Все началось с того, что юноше позвонил лжекурьер службы доставки — молодой человек решил, что это подарок от матери на его день рождения.

Ранее подросток из Ленобласти пропал после общения с мошенниками.

 
