В Госдуме отрицают наличие кризиса в сфере общепита

Минфин РФ предлагает освободить до конца года от уплаты НДС организации и ИП, работающие в сфере общепита. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал инициативу и отметил, что при необходимости ее могут продлить и в следующем году.

«Инициатива Минфина следует из той логики, по которой в том числе в предыдущие годы шла поддержка общепита: предприятия, которые укладывались в параметры среднего бизнеса, не платили НДС. И, соответственно, сегодняшняя ситуация облегчает для сферы общепита вхождение в новые условия. Однако надо ориентироваться по текущим показателям и, в принципе, в течение 2026 года проанализировать ситуацию. Если будут выводы, предполагающие дальнейшее освобождение, значит, будем решать этот вопрос и в 27-м году», — сказал он.

По мнению Кирьянова, в сфере общепита кризиса нет и отрасль находится в «ситуации умеренного роста».

«Что касается тезиса о том, что сфера общепита находится в кризисе, с ним вряд ли можно согласиться. В целом идет, конечно, перестройка рынка. Мы видим, что рост открытий новых точек общепита происходит в эконом-сегменте, в то время как закрытие точек общепита происходит в премиальном сегменте, в сегменте ресторанов. Это связано с объективными факторами, в том числе и с ростом доставки еды. Я бы сказал, что отрасль пребывает в ситуации умеренного роста, несмотря на все вызовы, связанные с экономикой и потребительской активностью. Поэтому здесь все-таки надо иметь в виду, что обеспокоенность отрасли надо делить по сегментам и с учетом этого принимать взвешенные экономические решения по поддержке того или иного сегмента», — добавил он.

2 марта министерство финансов России предложило освободить до конца года от уплаты НДС организации и ИП, работающие в сфере общепита. В ведомстве рассказали, что внесли в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу в текущем году.

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка.

