Орешкин дал прогноз по цене нефти в 2019 году

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что среднегодовая цена на нефть в 2019 году составит $63 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что данный прогноз учитывает соглашение ОПЕК+.

«У нас прогноз на следующий год — $63 за баррель, мне кажется, он абсолютно адекватен той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, и, в том числе, учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе», — заключил Орешкин.

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Министр также добавил, что инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,9-4%.

«Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция. — «Газета.Ru») не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9-4% на конец года — это то, что мы видим сейчас», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что рубль растет на фоне сообщений о сделке ОПЕК.