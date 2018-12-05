Палладий стал дороже золота впервые за 16 лет

Впервые за 16 лет палладий (Pd), используемый в качестве катализатора на автомобилях, превысил цену золота и занял четвертое место среди драгоценных металлов, передает Bloomberg.

В ходе торгов 5 декабря стоимость палладия поднялась на 1,8% и составила $1256 за тройскую унцию, при этом установленная цена золота на рынке — $1237 за тройскую унцию.

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Спрос на палладий зависит от экономической ситуации в машиностроительной отрасли на рынке. Нейтрализаторы, содержащие этот металл, необходимы при производстве автомобилей различных марок для дожигания выхлопных газов. По данным издания, стоимость Pd, вероятнее всего, возросла из-за опасений относительного дефицита этого металла.

Ранее сообщалось, что ученые Горного университета повысят эффективность добычи золота в Республике Саха. Прогнозируемый объем металла, который должен быть произведен на фабрике, составляет 6,2 тонны.