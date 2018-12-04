Названы самые популярные в мире туристические маршруты в 2018 году

Euromonitor определил самые популярные у туристов маршруты в 2018 году, пишет Bloomberg.

Рейтинг возглавил китайский Гонконг — его посетили 29,8 млн туристов, что на 7% больше, чем в 2017году. Второе место заняла столица Таиланда Бангкок — 23,6 млн туристов. На третьем месте Лондон, который в 2018 году посетили 20,7 млн человек.

Среди городов, которые показали самый большой рост въездного туризма по сравнению с прошлым годом, первое место занял Иерусалим — количество туристов за год выросло на 37,5%.