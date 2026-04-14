Пассажирка «Уральских авиалиний» дважды отсудила компенсацию за пролитый кипяток

Пассажирка получила 300 тысяч рублей за ожоги от кипятка, полученные на борту

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с «Уральских авиалиний» 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу пассажирки, которая получила ожог кипятком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 2 августа 2024 года во время рейса из Петербурга в Сочи. Стюардесса пролила на женщину горячую воду, после чего экипаж составил акт, а пострадавшей оказали первую помощь. Уже по прилете в Сочи медики аэропорта подтвердили термический ожог.

Позднее пассажирка направила претензию авиакомпании. Та передала ее страховщику, и женщине выплатили 200 тыс. рублей, однако она посчитала эту сумму недостаточной и обратилась в суд.

Назначенная экспертиза установила, что травма осложнилась инфицированием, а восстановление заняло больше трех недель, поэтому повреждение было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

Суд пришел к выводу, что именно перевозчик несет ответственность за недостаток оказанной услуги, и обязал авиакомпанию выплатить дополнительную компенсацию. Таким образом, общий размер выплат в пользу пассажирки увеличился.

