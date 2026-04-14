Зеленский заявил о возможной ночной атаке России на Украину

Зеленский: Россия может нанести удар по Украине сегодня ночью
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Осло заявил, что Россия может нанести удар по республике сегодня ночью. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в небе над Украиной сейчас много беспилотных летательных аппаратов типа «шахед».

«Возможно, будут задействованы и ракеты», — предположил Зеленский.

До этого президент Украины заявил, что Европе нужно объединить усилия с Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией, чтобы создать военный блок, который будет достаточно большим для «сдерживания» Россия.

Также Зеленский отметил, что сейчас Европе нужно максимально нарастить свою мощь в то время, когда США угрожают выйти из НАТО.

В январе Зеленский рассказал о своем предложении ЕС создать объединенные вооруженные силы, но пожаловался, что «никто не сделал шаг навстречу этой идее».

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным.

 
